Julia Komp betreibt in Köln zwei Restaurants.

Julia Komp erhielt 2016 ihren ersten Michelin-Stern, damals als jüngste Sterneköchin Deutschlands. Ein Gespräch übers Feiern nach der Arbeit, Unverträglichkeiten von Gästen und das Vermögen in Form ihres Weinkellers.

Interview von Jan Diesteldorf und Nils Wischmeyer, Köln

Dass sie ihren freien Tag dann doch wieder im Restaurant verbringen muss, sei schon okay, sagt Julia Komp und setzt sich auf den samtgrünen Stuhl. An der Decke hängen orientalische Lampen, das Geschirr auf den gedeckten Tischen ist aus Marokko, Handarbeit, alles blinkt noch ganz neu. Es duftet nach Kaffee, während Komp erzählt - und in ihrem Kölner Restaurant die Zeit vergisst.