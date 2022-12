Alles wird teurer, doch beim Reisen machen viele Menschen offenbar keine Abstriche. Emirates-Chef Tim Clark glaubt sogar, dass bald noch mehr geflogen wird - und will schon mal neue Flugzeuge bestellen.

Interview von Jens Flottau

Sir Tim Clark, 73, steht seit bald 20 Jahren an der Spitze der Fluggesellschaft Emirates. In dieser Zeit ist das Unternehmen zur größten internationalen Airline geworden. Nun orchestriert Clark den Neuanfang nach der Corona-Pandemie - und könnte danach bald in den Ruhestand gehen.