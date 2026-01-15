Sie sitzt regelmäßig in Talkshows und streitet über die 563 Euro Bürgergeld, die derzeit Menschen in Arbeitslosigkeit zustehen. Helena Steinhaus, 38, leitet den Berliner Verein „Sanktionsfrei“, der sich für Bürgergeldbezieher einsetzt. Wie es sich anfühlt, vom Sozialstaat abhängig zu sein, hat sie schon als Jugendliche erlebt.
Reden wir über Geld„Der Durchschnittsdeutsche ist dem Bürgergeldbezieher näher als dem Millionär“
Wenn Jobcenter Arbeitslose sanktionieren, gleicht der Verein von Helena Steinhaus das aus. Zu ihr kommen Mütter, die kein Geld für Babymilch haben – und sie sagt: Sparen müsste der Staat woanders.
Interview von Bastian Brinkmann und Lea Hampel, Berlin
