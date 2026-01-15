Zum Hauptinhalt springen

Reden wir über Geld„Der Durchschnittsdeutsche ist dem Bürgergeldbezieher näher als dem Millionär“

Lesezeit: 8 Min.

Sozialaktivistin Helena Steinhaus vom Verein „Sanktionsfrei“ fordert, den Regelsatz in der Grundsicherung deutlich zu erhöhen, von derzeit 563 Euro auf mindestens 813 Euro im Monat.
Sozialaktivistin Helena Steinhaus vom Verein „Sanktionsfrei“ fordert, den Regelsatz in der Grundsicherung deutlich zu erhöhen, von derzeit 563 Euro auf mindestens 813 Euro im Monat. (Foto: Friedrich Bungert)

Wenn Jobcenter Arbeitslose sanktionieren, gleicht der Verein von Helena Steinhaus das aus. Zu ihr kommen Mütter, die kein Geld für Babymilch haben – und sie sagt: Sparen müsste der Staat woanders.

Interview von Bastian Brinkmann und Lea Hampel, Berlin

Sie sitzt regelmäßig in Talkshows und streitet über die 563 Euro Bürgergeld, die derzeit Menschen in Arbeitslosigkeit zustehen. Helena Steinhaus, 38, leitet den Berliner Verein „Sanktionsfrei“, der sich für Bürgergeldbezieher einsetzt. Wie es sich anfühlt, vom Sozialstaat abhängig zu sein, hat sie schon als Jugendliche erlebt.

