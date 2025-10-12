Der umstrittene Milliardär betreibt mit seiner Firma Space-X das größte Satelliten-Netzwerk der Welt. Mit Kampfpreisen wirbt er nun auch um Privatkunden in Deutschland – aber lohnt sich das?

Internet und Mobilfunk in Deutschland sind nach langen, dürren Jahren inzwischen besser als ihr Ruf. Beim Mobilfunk werden die weißen Flecken nach und nach beseitigt, und auch beim stationären Internet via Glasfaser sollen bis 2030 zwischen 82 und 92 Prozent der Haushalte immerhin die Möglichkeit dazu haben, schätzt der Breitbandverband Breko.