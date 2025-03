In Deutschland kostet ein Megabit gebuchter Leistung 17 Mal soviel wie in Frankreich. Woran das liegt, ist ganz einfach zu erklären.

Von Helmut Martin-Jung, München

Deutsche Internetnutzer bezahlen im Durchschnitt 17 Mal soviel für ein Megabit gebuchter Bandbreite wie Internetnutzer in Frankreich. Nach Berechnungen des britischen Vergleichsportals Bestbroadbanddeals.co.uk kostet ein Breitbandanschluss in Deutschland zwar nur etwas mehr als für Nutzer in Frankreich, 36,14 Dollar zu 33,16 Dollar pro Monat. Nur bekommt man dafür in Frankreich ein Vielfaches an Leistung. Umgerechnet auf ein Megabit, bezahlt der französische Durchschnittsnutzer nur 0,06 Dollar, der deutsche aber 1,04 Dollar pro Megabit. Darauf hat jetzt das Vergleichsportal Verivox hingewiesen.