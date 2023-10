Glasfaserkabel: In Deutschland liegen noch zu viele Kupferleitungen.

Internetanbieter preisen oft schnelles Internet an, liefern aber viel weniger, als sie versprochen haben. Das liegt an jahrzehntealten Versäumnissen - und der deutschen Billigmentalität.

Kommentar von Helmut Martin-Jung

Das Internet ist viel lahmer als versprochen? Da kann man sich doch wehren, oder? Das funktioniert dann so: Mit insgesamt 30 Messungen müssen Verbraucher ermitteln, wie es um ihre Internetleitung steht. Zwischen den einzelnen Messungen müssen mindestens fünf Minuten liegen, zwischen der fünften und sechsten Messung eines Tages mindestens drei Stunden. Und das Ganze soll in höchstens 14 Tagen passieren. Wie das klingt? Nun, das klingt wie der Versuch, es den Verbrauchern so schwer wie möglich zu machen, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Leitung wirklich weniger leistet als versprochen.