Diesmal ist alles anders: Der Iran-Krieg und die Blockade in der Straße von Hormus haben den größten Schock der Geschichte in der Energieversorgung ausgelöst. Der diesjährige Weltenergieausblick der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, welch nachhaltigen Effekt die Auseinandersetzungen im Nahen Osten für die Versorgung rund um den Globus haben. „Die Hormus-Krise hat das System schwer erschüttert. Zwar haben sich der Energiesektor und die Weltwirtschaft als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, doch je länger die Krise andauert, desto gravierender werden die Auswirkungen sein“, sagt IEA-Direktor Fatih Birol. Wie gravierend, darüber macht die in Paris ansässige Organisation aber keine konkreten Angaben mit der Begründung, dass die Auseinandersetzungen in der Region noch andauern.

Allerdings sieht die IEA die weltweite Ölversorgung wieder auf Erholungskurs. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn im Februar übersteige das weltweite Ölangebot die Nachfrage, heißt es im Monatsbericht. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, da sich die Ölexporte aus der Golfregion deutlich schneller erholten als die weltweite Nachfrage. Die Organisation hat bei der Bewältigung der Krise eine wichtige Rolle gespielt, indem sie im März die Koordination für die Freigabe der Ölreserven übernommen hat, um die Auswirkungen der plötzlichen Liefereinschränkungen zu mildern. 30 Staaten sind an der Initiative beteiligt, von den vereinbarten 400 Millionen Barrel aus Reserven wurden bisher rund 330 Millionen Barrell auf den Markt gebracht.

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman sind auf dieser Satellitenaufnahme der Nasa zu sehen. The Visible Earth/NASA/dpa

Im 564 Seiten umfassenden Weltenergieausblick 2026 werden Szenarien vorgestellt, wie die Öltransporte von 20 Millionen Barrel pro Tag durch die Straße von Hormus vor Beginn der Krise durch neue Umgehungspipelines und alternative Versorgungsquellen dauerhaft ersetzt werden könnten. Demnach könnte der weltweite Bedarf auf 8,5 Millionen im Jahr 2030 und auf unter zwei Millionen bis 2035 reduziert werden. „Doch selbst in diesem Extremfall bliebe der Nahe Osten der weltweit größte Ölexporteur auf die internationalen Märkte, was seine zentrale Rolle in der globalen Energiesicherheit unterstreicht“, heißt es in dem Bericht.

Beschleunigung der Energiewende

In vielen Ländern hat die Krise im Nahen Osten die Energiewende beschleunigt. Auf der Suche nach alternativen Quellen wird stärker auf heimische Ressourcen zurückgegriffen, auch um das Risiko durch Transportwege zu verringern. Das stärkste Wachstum verzeichnen im Jahresvergleich Photovoltaik-Anlagen, global nimmt laut dem Bericht ebenfalls die Nutzung von Kernkraft zu. An Bedeutung gewinnen auch Biokraftstoffe als Alternative zu Treibstoffimporten.

Aber auch die globale Erderwärmung wirkt sich auf den Energieverbrauch aus. Erstmals in der Geschichte übersteigt der Energiebedarf für die Kühlung von Gebäuden den fürs Heizen. Seit 2015 hat der Kühlbedarf um 55 Prozent zugenommen, laut dem Bericht wird im kommenden Jahrzehnt ein weiterer Anstieg um 60 Prozent erwartet. Derzeit leben etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen, in denen zumindest zeitweise Bedarf an Kühlung besteht – doch nur rund 40 Prozent der Haushalte verfügen über eine Klimaanlage. Mit steigenden Temperaturen schaffen sich immer mehr Haushalte Klimaanlagen an, sodass bis 2035 etwa die Hälfte aller Haushalte weltweit damit ausgestattet sein wird. Als Folge wird ein Anstieg der für Kühlgeräte verbrauchten Elektrizität von 3000 Terawattstunden auf 4900 im Jahr 2035 prognostiziert, was erhebliche Auswirkungen auf die Stromspitzenlast und die Infrastruktur des Stromnetzes bedeutet.

Erklärtes Ziel der Klimakonferenz 2015 in Paris war, den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Obwohl die Krise im Nahen Osten die Einführung emissionsarmer Energietechnologien weltweit beschleunigen wird, besteht weiterhin eine große Diskrepanz zwischen aktuellen oder angekündigten politischen Maßnahmen und einem auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichteten Pfad, wird in dem Bericht kritisiert. Nach Einschätzung der IEA-Experten ist mit einem Temperaturanstieg zwischen 2,5 und 2,9 Grad zu rechnen, sollte nicht gegengesteuert werden.

Trend zur Elektrifizierung

Der Weltenergiebericht sieht außerdem einen Trend zu einem verstärkten Einsatz von Elektrizität in der gesamten Wirtschaft. Seit 2019 sei die weltweite Stromnachfrage schneller gewachsen als die Weltwirtschaft und doppelt so schnell wie der Gesamtenergiebedarf. Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von Elektromotoren in der Industrie, mehr E-Autos sowie der steigende Einsatz von Klimaanlagen und Wärmepumpen. Nun kommen auch noch energieintensive Rechenzentren dazu. IEA-Direktor Birol ruft die Staaten zur Zusammenarbeit auf, um die Energieversorgung global sicherzustellen. „Die Länder werden unterschiedliche Wege einschlagen – je nach ihren jeweiligen Ressourcen, Gegebenheiten und Prioritäten. Doch sie alle haben ein gemeinsames Interesse daran, ein sichereres, erschwinglicheres und nachhaltigeres Energiesystem aufzubauen.“