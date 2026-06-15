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Bann gegen Anthropic-ModellHaben die KI-Schöpfer die Kontrolle über ihre Technologie verloren?

Lesezeit: 4 Min.

Anthropic-Chef Dario Amodei zieht politische Konflikte geradezu an.
Anthropic-Chef Dario Amodei zieht politische Konflikte geradezu an. Jeff Chiu/AP Photo/Jeff Chiu

Die US-Regierung geht gegen die neueste Software von Anthropic vor. Sie glaubt, dass sich das KI-Modell missbrauchen lässt. Was hinter den Vorwürfen steckt und welche Rolle Amazon dabei spielt.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

SZ bei Google bevorzugen

US-Präsident Donald Trump war lange ein Fan von künstlicher Intelligenz (KI). Auf seiner Plattform Truth teilte er KI-generierte Bilder und Videos, die ihn als Jesus Christus oder Kampfjetpiloten zeigten, der Gülle über Demonstranten ausschüttet. Im Januar 2025, nur einen Tag nach seiner Vereidigung, lud er Open-AI-Chef Sam Altman ins Weiße Haus ein. Dort präsentierte Trump stolz „Project Stargate“, ein gewaltiges Bauvorhaben, mit dem das KI-Start-up und seine Partner 500 Milliarden Dollar in Rechenzentren investieren wollen.

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