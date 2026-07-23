Wenn es stimmt, was die beiden Unternehmen sagen, dann ist hier etwas sehr Unheimliches geschehen. Wenn es stimmt, was die Unternehmen sagen, dann sind menschengemachte Intelligenzen aus einem Reagenzglas ausgebrochen und haben draußen in der echten Welt einen echten Schaden angerichtet. Wenn es stimmt, was die beiden Unternehmen sagen, dann sollte die Welt ernsthaft darüber nachdenken, wie sie das mögliche Problem von zu mächtiger künstlicher Intelligenz in den Griff bekommt, bevor es zu spät ist.
MeinungAutonome KI-Hacker von Open AIZu spektakulär, um wahr zu sein?
Kommentar von Max Muth
Lesezeit: 2 Min.
Eine künstliche Intelligenz bricht aus, hackt einen Konkurrenten und beweist nebenbei, wie gefährlich KI ist. Wenn eine Geschichte zu gut klingt, sind Zweifel an der Erzählung angebracht.
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