Wenn es stimmt, was die beiden Unternehmen sagen, dann ist hier etwas sehr Unheimliches geschehen. Wenn es stimmt, was die Unternehmen sagen, dann sind menschengemachte Intelligenzen aus einem Reagenzglas ausgebrochen und haben draußen in der echten Welt einen echten Schaden angerichtet. Wenn es stimmt, was die beiden Unternehmen sagen, dann sollte die Welt ernsthaft darüber nachdenken, wie sie das mögliche Problem von zu mächtiger künstlicher Intelligenz in den Griff bekommt, bevor es zu spät ist.