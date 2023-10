Die ganze Welt will Chipfabriken, eine baut Intel nun in Sachsen-Anhalt. Im Interview erklärt Konzernchef Pat Gelsinger, was für den Standort Deutschland spricht und warum er die umstrittenen Milliarden-Subventionen dafür braucht.

Interview von Helmut Martin-Jung

Saxony, äh... Wie man Sachsen-Anhalt ausspricht, muss Pat Gelsinger noch lernen. Aber noch bleibt dem Chef des US-Chipkonzerns Intel ja Zeit dafür. Erst 2028 sollen in Magdeburg High-End-Chips produziert werden - in einer der weltweit größten und modernsten Fabriken. Wie das aussehen könnte, lässt sich zum Beispiel in Ohio besichtigen. Oder in Irland. Dort hat Gelsinger, der seit zweieinhalb Jahren im Amt ist, gerade ein riesiges neues Werk in Betrieb genommen, das erste in Europa mit der neuesten Technologie.