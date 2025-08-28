Erst war es nur ein Gerücht, dann folgte die Bestätigung: Der „Dealmaker“ hat wieder zugeschlagen. Zunächst hatte US-Präsident Donald Trump den neuen Chef des Chipkonzerns Intel, Lip-Bu Tan, beschuldigt, ein Sicherheitsrisiko zu sein, und ihn zum sofortigen Rücktritt aufgefordert – wegen dessen Investments in chinesische Firmen. Solchermaßen weichgeklopft, konnte Tan kaum anders als dem Deal zustimmen, der da lautet: Der amerikanische Staat übernimmt einen Anteil von zehn Prozent an Intel, und zwar mit Geld, das Intel ohnehin schon unter der Regierung von Joe Biden mit dem Chips Act versprochen worden war.
Chip-BrancheWas der Einstieg der US-Regierung bei Intel bedeutet
- Die US-Regierung hat einen zehn Prozent Anteil am strauchelnden Chiphersteller Intel erworben und ist damit größter Einzelaktionär des Unternehmens.
- Intel will durch mehrere Technologiesprünge den Marktführer TSMC ein- oder überholen, was jedoch ein riskanter Gewaltakt mit ungewissem Ausgang ist.
- Trump erwägt ähnliche Deals mit anderen Chipherstellern und könnte Kunden wie Nvidia dazu auffordern, künftig bei Intel fertigen zu lassen.
US-Präsident Trump hat eine zehnprozentige Beteiligung am Chipkonzern ausgehandelt. Dies könnte den Markt erheblich beeinflussen, auch in Europa.
Chipfabrik in Sachsen-Anhalt:Wie das Milliardenprojekt in Magdeburg scheitern konnte
Mehr als 30 Milliarden Euro wollte Intel in Sachsen-Anhalt investieren, knapp zehn Milliarden Euro sollte der Staat dazugeben. Doch die modernste Chipfabrik der Welt scheiterte kläglich. Zurück bleiben nur Verlierer.
