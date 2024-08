SZ Plus Exklusiv Chipfabriken : "Magdeburg war einfach hungriger. Sie wollten gewinnen"

Die ganze Welt will Chipfabriken, eine baut Intel nun in Sachsen-Anhalt. Im Interview erklärt Konzernchef Pat Gelsinger, was für den Standort Deutschland spricht und warum er die umstrittenen Milliarden-Subventionen dafür braucht.

Interview von Helmut Martin-Jung