Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ungenau, vage, oder auch: Stimmt ja gar nicht! So lässt sich der Begriff "not accurate" übersetzen, den Meta - der Konzern, der bis vor kurzem noch Facebook hieß - gern verwendet, wenn etwas veröffentlicht wird, das den Konzern schlecht aussehen lässt. Der Film "The Social Network" zum Beispiel, der die Entstehungsgeschichte von Facebook nachstellt, ist laut Gründer Mark Zuckerberg: "not accurate". All die Vorwürfe, wonach die Algorithmen der Netzwerke hitzige Debatten nur fördern und damit zur Spaltung der Gesellschaft beitragen? "Not accurate." Das Wall Street Journal, das im September unter Berufung auf interne Dokumente der ehemaligen Mitarbeiterin Frances Haugen berichtete, das Unternehmen gewusst habe, die Nutzung von Instagram habe schlimme Folgen auf die geistige Gesundheit von Millionen Teenager? "Not accurate."