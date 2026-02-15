Damit es wirklich jeder weiß: Adam Mosseri ist kein Mediziner. Der Chef der Social-Media-Plattform Instagram betonte das beim Prozess gegen die Meta-Tochter und die Alphabet-Videoplattform Youtube. Die drei Vorwürfe bei diesem wegweisenden Prozess in Los Angeles: Die Plattformen seien darauf ausgelegt, die Nutzer süchtig zu machen. Die Verantwortlichen wüssten das, ebenso wie um Gefahren dieser Sucht. Und sie hätten entschieden, das Wohl ihres Konzerns über die Gesundheit der Nutzer zu stellen. Eine 20 Jahre alte Kalifornierin hatte geklagt, dass sie aufgrund der Architektur der Plattformen an Panikattacken und einer seelischen Störung gelitten und schließlich sogar Suizid erwogen habe.