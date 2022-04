Von Simon Hurtz

An einem Sonntagabend im April 2012 klingeln die Handys aller Instagram-Angestellten. "Kannst du morgen um acht Uhr im Büro sein?", fragen die Chefs. "Danke, gute Nacht." Am nächsten Morgen versammelt sich das gesamte Team im Büro in San Francisco: die Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger, zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Kollege zugeschaltet von der Ostküste. "Ich habe mit Mark Zuckerberg gesprochen", sagt Systrom. "Wir haben Ja zu Facebook gesagt. Wir werden gekauft - für eine Milliarde." Alle Anwesenden sind auf einen Schlag zu Multimillionären geworden. Einige lachen, andere weinen, niemand kann es fassen.