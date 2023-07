In den vergangenen Monaten haben viele namhafte und große Firmen Konkurs angemeldet. Dadurch sind Tausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Einzelhandel ist aber gar nicht die Branche, die am meisten betroffen ist.

Von Michael Kläsgen

Die Zahl der Insolvenzen ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gab am Donnerstag bekannt, dass im vergangenen Juni besonders viele Insolvenzen beantragt wurden. Demnach zog die Zahl der Regelinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 14 Prozent an. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Zahlen von Destatis alle Insolvenzen umfassen, darunter die von großen und kleinen Unternehmen und die Insolvenz von natürlichen Personen. Tatsächlich ist die Zahl von Verbraucherinsolvenzen laut Destatis zuletzt gesunken.

Die von Unternehmen steigt hingegen seit August 2022 kontinuierlich. Auf Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) spezialisiert. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform unterteilt die Zahlen ähnlich wie Destatis und kam zwischen Januar und Juni 2023 auf bundesweit 8400 Firmeninsolvenzen, 16,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022. Laut dem Hallenser Institut ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sogar auf den höchsten Wert seit sieben Jahren gestiegen. Allein im vergangenen Juni seien 1050 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften registriert worden, 48 Prozent mehr als im Juni 2022. Betrachtet man also nur die Firmeninsolvenzen, ist der prozentuale Anstieg noch viel höher als der von Destatis angegebene Zuwachs aller Insolvenzen.

Zu den größten Firmeninsolvenzen im bisherigen Jahresverlauf zählte Galeria Karstadt Kaufhof, Deutschlands größter Warenhauskonzern, der bereits Ende 2022 einen Insolvenzantrag stellte. Beendet wurde das Verfahren aber erst im Mai dieses Jahres. Es war nach 2020 die zweite Insolvenz von Galeria. Auffällig ist, dass weitere Firmen wie Galeria kurz hintereinander in die Insolvenz schlitterten: der Münchner Modefilialist Hallhuber, der Bekleidungshersteller Gerry Weber und die Feinkost-Kette Schlemmermeyer. Mit Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) ging im ersten Halbjahr der wohl größte Modehändler des Landes pleite, mit Reno der zweitgrößte Schuhfilialist und mit Ahlers ein großer Herrenmodenhändler.

Insolvenzen sind nicht gleichbedeutend mit dem endgültigen Aus für das Unternehmen. Beispiel Galeria: Der Warenhauskonzern will nun mit 88 statt 129 Filialen weitermachen. Die Sanierung dient Unternehmen auch dazu, sich von Schulden und finanziellen Verpflichtungen zu befreien und kann sogar vorteilhaft für die Eigentümer sein. Im speziellen Fall von Galeria kommt hinzu, dass auch der Steuerzahler sich mit mehr als 600 Millionen Euro an der Sanierung beteiligte, wie Creditreform festhält.

Der Einzelhandel stellt nicht das Gros der Pleiten dar

Gründe für die Pleiten der Einzelhändler waren vor allem die Folgen der Corona-Pandemie, zwischenzeitlich gebrochene Lieferketten, eine generelle Konsumflaute aufgrund der gestiegenen Inflation und das Erstarken des Onlinehandels. Eine gesunkene Nachfrage zwang in den vergangenen Monaten auch Basic, den Pionier der Bio-Lebensmittelmärkte, in die Knie, dessen 20 Filialen großenteils Tegut übernehmen will. Getroffen hat es auch den Unverpackt-Lieferdienst Alpakas, den Online-Händler windeln.de und den Tissuepapier-Hersteller Hakle.

Es ist aber mitnichten so, dass der Einzelhandel das Gros der Pleiten darstellt. Einem viel größeren Risiko, zahlungsunfähig zu werden, sind Dienstleistungsunternehmen ausgesetzt wie Post-, Kurier- und Expressdienste, private Wach- und Sicherheitsdienste, der Hochbau und die Gastronomie. Den weitaus größten Anteil an den Insolvenzmeldungen haben daher kleine Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten. Acht von zehn Insolvenzanträgen wurden von ihnen gestellt. Dazu kommen Gewerbe, die einfach abgemeldet wurden und nicht in die Insolvenzstatistik eingehen.

Bei den Arbeitsplätzen waren es laut Creditreform wiederum die großen Unternehmen, die einen starken Anstieg verursachten. Insgesamt sollen schätzungsweise 125 000 Arbeitnehmer im ersten Halbjahr von der Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen gewesen sein. Vor einem Jahr waren es noch 68 000 gewesen. Damit ist nicht zwangsläufig der Arbeitsplatzverlust gemeint. Bei Peek & Cloppenburg und Reno sind die Verfahren beispielsweise noch nicht abgeschlossen. Peek & Cloppenburg könnte aber bei der diesjährigen Berechnung mit 6800 bedrohten Arbeitsplätzen das Unternehmen mit dem größten Stellenabbau sein. Noch vor Galeria, das schon 2020 Tausende Stellen strich.

Zudem häuften sich auch im Gesundheitswesen Pleiten größerer Unternehmen mit vielen Beschäftigten, etwa des Pflegeheimbetreibers Convivo, der mehr als hundert Pflegeeinrichtungen in Deutschland betreibt. Ein Grund waren niedrige Belegungszahlen im Bereich der stationären Pflege. Die Firma Imland, die Kliniken in Rendsburg und Eckernförde betreibt, wurde nach der Insolvenz von der Schön-Klinik-Gruppe übernommen mit 2400 Beschäftigten. Pleite ging auch das Diakonissenkrankenhaus Flensburg mit 1300 Mitarbeitern. Die nun vom Bund geplante Krankenhausreform soll zumindest langfristig helfen, die Zahl der Pleiten bei privaten Kliniken wieder zu senken.

Die Zahl der Insolvenzen stieg zuletzt auch deswegen, weil der Gesetzgeber die Regeln für die Anmeldung zuvor insbesondere wegen der Corona-Pandemie entschärft hatte. Nun nähert sich die Zahl wieder dem Stand vor Corona an. Von einer Pleitewelle will aber keiner der Experten sprechen.

Laut den Hallenser Forschern gibt es zumindest sogar Anzeichen für eine kurzfristige Erholung. Sie haben intern vorläufige Insolvenzanmeldungen ausgewertet und kommen zum Ergebnis, dass die Zahl der Firmenpleiten im Juli und August voraussichtlich leicht sinken wird. Dafür spreche unter anderem auch der Umstand, dass die hohen Juni-Zahlen teilweise durch eine besonders hohe Anzahl von Werktagen erklärt werden können. Zumindest dieser Effekt falle im Juli weg: Weniger Werktage, weniger Pleiten.