Kommentar von Helmut Martin-Jung

Das Wort fiel gleich mehrmals, als der IT-Konzern SAP an diesem Mittwoch sein neues Gebäude auf dem Gelände des Forschungszentrums in Garching bei München offiziell in Betrieb nahm. Das Wort, es lautet Mut. Die Redner meinten damit allerdings nicht unternehmerischen Mut, es war schließlich schon das 20. Forschungslabor, das SAP weltweit aufgebaut hat. Mutig sei es vom Freistaat Bayern gewesen, der Firma das Grundstück zur Verfügung zu stellen und die Baugenehmigung für deutsche Verhältnisse schnell zu erteilen.