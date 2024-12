Von Jannis Brühl

Jürgen Geuter ist nicht beeindruckt. „Zum Beispiel Flugtaxis, da denkt man: ’Gut, eine technisch nette Spielerei, aber who gives a shit?’“ Mit dem, was als „Innovation“ angepriesen wird, kann der Informatiker wenig anfangen. Geuter ist Technikexperte, aber auch Autor, und so etwas wie das linke Gewissen der deutschen IT-Szene. „Innovation wird mit etwas sehr Mächtigem, Transformativem assoziiert, aber wir wenden es oft auch auf irgendwelches Zeug an, das halt technisch ist“ – wie Flugtaxis.