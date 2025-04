Von Uwe Ritzer, Schaan

Eine weiße Villa inmitten von gepflegtem Grün gleich unterhalb der Kirche von Schaan, der mit gut 6000 Einwohnern größten Gemeinde im Fürstentum Liechtenstein. Hier residiert die Treuhandfirma Mutual Consulting Establishment, zu deren Kundenkreis die Ingbe-Stiftung gehört. Eine Stiftung, für die sich die Strafermittler in Österreich besonders interessieren, gehört sie doch zum Schattenreich des Finanzjongleurs René Benko, 47. Der ehedem gefeierte und auch in Deutschland lange hofierte Ex-Investor sitzt bekanntlich seit Januar in Wien in Untersuchungshaft und dementsprechend eingeschränkt ist seine Beinfreiheit. Für die Ingbe-Stiftung, benannt nach seiner Mutter Ingeborg Benko, gilt das nicht. Gerade erst verkaufte sie 360 Kilogramm Gold. Und die Ermittler fragen sich, welchen Hintergrund das Geschäft hat.