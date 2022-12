Tagesgeld:Die Zinsen sind wieder da

Nach Jahren der Flaute werben die ersten Banken wieder mit Zinsen aufs Tagesgeld. Bei der ING gibt es zwei Prozent - allerdings nur für neue Kunden. Trotzdem ist der Schritt ein Signal an die Konkurrenz.

Von Felicitas Wilke

Auf eine Sache konnte man sich bei Tagesgeldkonten deutscher Banken jahrelang verlässlich einstellen: Vor dem Komma stand die Null, danach oft auch. Wer sein Erspartes sicher und jederzeit verfügbar parken wollte, erhielt dafür einen Zinssatz, der kaum der Rede wert war. Sogar Negativzinsen fielen bei manchen Banken auf höhere Beträge an. Nach dem Ende der Nullzinspolitik hoben die ersten Institute ihre Zinsen langsam auf mehr als ein Prozent an. Jetzt aber unterbreitet die Deutschlandtochter der niederländischen ING den Sparerinnen und Sparern ein Angebot, das die Konkurrenz als Kampfansage werten darf: Von sofort an bekommen Neukunden dort einen Zinssatz von zwei Prozent auf ihr Geld.