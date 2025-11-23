Bundesfinanzminister Lars Klingbeil spart nicht mit Superlativen, wenn es um seinen fiskalischen Wundertopf geht. Das „größte Investitionsprogramm in unserer Geschichte“ nannte er das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) kürzlich im Bundestag. Was sich damit nicht alles sanieren lasse: Schienen, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, Sportanlagen – quasi das halbe Land.
Schienen, Straßen, BrückenWas Infrastruktur wirklich kostet
Deutschland investiert massiv in Schienen, Straßen und Brücken. Und doch fehlen Milliarden Euro. Wie sich die Lücke schließen ließe und warum dafür auch ein Blick auf kontroverse Vorschläge lohnt.
Von Claus Hulverscheidt und Vivien Timmler, Berlin
Neue Bahn-Chefin Evelyn Palla:„Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein“
Evelyn Palla ist die erste Frau an der Spitze der Deutschen Bahn – und die erste Bahn-Chefin mit Lokführerschein. Wie tickt sie wirklich? Was treibt sie an? Und was kann Deutschland von ihr erwarten?
