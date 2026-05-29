Es gibt ja so einiges, bei dem Union und SPD weit auseinanderliegen: die Frage nach dem künftigen Rentenniveau, der Stellenwert des Acht-Stunden-Tages, die Notwendigkeit einer Reichensteuer. Doch wenn es etwas gibt, auf das sich beide Koalitionspartner sofort einigen können, dann darauf, dass Planungen und Genehmigungen von Infrastrukturprojekten massiv vereinfacht und beschleunigt werden müssen. Auch, damit das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen rasch abfließen kann.
Graue gegen grüne InfrastrukturBeschleunigungsgesetz wird ausgebremst
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Die Regierung will Infrastrukturprojekte leichter genehmigen und schneller bauen. Doch das hätte Konsequenzen für den Naturschutz. Und deshalb passiert erst einmal: gar nichts.
Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin
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