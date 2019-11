Selbstverständlich sieht Veronika Heilbrunner ganz ausgezeichnet aus an diesem Herbsttag in Tokio. Es liegt nicht am Herbst und nicht an Tokio. Sie sieht auch ganz ausgezeichnet aus in London oder in Rom, im Frühjahr oder im Winter. Man kann ihre Reisen und ihre Outfits auf ihrem Instagram-Profil verfolgen: Immer ist sie diese riesige, blonde Erscheinung in höchst eigenwilligen Klamotten. Sie trägt ein samtrotes Abendkleid mit weißen Socken. Gummistiefel und Boucléjäckchen. Tigerhose mit Glitzertop. Es gibt Menschen, die finden Heilbrunners Outfits furchtbar. Andere nennen sie die "Königin des Streetstyle", dazu gehört auch Brigitte.