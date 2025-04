Als Pokerprofi hat Adil Sbai einst eine Million gewonnen. Heute hilft er Menschen dabei, in sozialen Netzwerken Geld zu verdienen. Ein Gespräch über den vermeintlichen Traumberuf Influencer, das Ende der Privatsphäre und darüber, was 14-Jährige dabei für das spätere Berufsleben lernen können.

Interview von Barbara Vorsamer

Adil Sbai ist Chef von „WeCreate“, einer der größten Influencer-Agenturen Deutschlands. Man besucht ihn in seinem Büro in Hamburg. Lichtdurchfluteter Großraum, leere Konferenzräume, kein Mensch älter als vierzig: Wer in diesem Geschäft arbeitet, ist jung, digital und arbeitet auch gerne vom heimischen Sofa aus. Einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge halten die meisten Jugendlichen Content Creator für einen normalen Beruf, und jeder fünfte gibt an, selbst eine solche Karriere anzustreben.