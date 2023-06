Inflation:Warum die deutsche Wirtschaft doch schrumpft

Von Alexander Hagelüken

Von wegen kleines Plus: Die deutsche Wirtschaft schrumpft dieses Jahr wohl doch. Das Ifo-Institut erwartet im Gesamtjahr 2023 0,4 Prozent weniger Wirtschaftsleistung, so die Münchner Forscher am Mittwoch. Auch andere Forscher sagen nach anfänglichem Optimismus ein Minus voraus. Der Hauptgrund dafür ist die Teuerung, die den Bürgern den Konsum verdirbt und nur langsam zurückgehen soll. Damit dürften die Menschen in Deutschland erneut ein enttäuschendes Jahr erleben. Ihre Löhne nehmen real, also abzüglich der Inflation, bereits seit Anfang der 2020er Jahre ab.