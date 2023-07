Was in der Weltwirtschaft los ist

Die deutsche Konjunktur schrammt an der Rezession und braucht dringend Impulse. Normalerweise geht so was über Exporte. Doch was ist von China und anderen wichtigen Ländern überhaupt zu erwarten?

Von Alexander Hagelüken

Die deutsche Wirtschaft könnte dieses Jahr erneut schrumpfen. Bestenfalls ist eine Stagnation drin. In so einem Augenblick würde helfen, was der Exportnation in der Vergangenheit so oft geholfen hat: Impulse aus dem Rest der Welt, indem dort möglichst viele deutsche Produkte gekauft werden. Doch die neuen Wachstumsdaten aus China zeigen, dass es damit hakt: Die Volksrepublik wächst langsamer als erhofft. Und sie stellt damit global gesehen keine Ausnahme dar.