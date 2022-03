Während der Pandemie haben die Deutschen so viel Geld angespart wie nie zuvor. In Krisenzeiten wie diesen könnte sich das noch auszahlen.

Von Benjamin Emonts

Die vergangenen Pandemiejahre sind eine Zeit zum Vergessen gewesen: Ohne Bars, Urlaubsreisen und Kultur hatte der Spaß zeitweise ein gewaltiges Loch. Doch die unfreiwillige Enthaltsamkeit hatte am Ende vielleicht sogar etwas Gutes, wie nun eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung nahelegt. Allein in den Pandemiejahren 2020 und 2021 haben die privaten Haushalte in Deutschland demnach 194 Milliarden Euro zusätzlich gespart, weil sie nicht so konsumieren konnten wie üblich. Ein stattlicher Teil dieses Geldes soll der Studie zufolge nun in den Konsum fließen - und die Konjunktur in Zeiten der Inflation entscheidend stützen.