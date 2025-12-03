Würde das Schweizer Bundesamt für Statistik (BFS) nicht freundlicherweise darauf hinweisen, es fiele im Alltag bei den hohen Preisen kaum auf, dass die Inflation in der Schweiz im November von 0,1 Prozent auf 0,0 Prozent gesunken ist. Dieses Szenario stand im Raum, zuletzt hatten Experten aber eher mit einem Anstieg der Teuerung gerechnet. Die null Prozent stehen im krassen Kontrast zur Entwicklung der Preise in den meisten anderen europäischen Ländern. Für Deutschland rechnet das dortige Statistische Bundesamt im November mit einer Inflation von 2,3 Prozent. Für die Eurozone liegt sie bei 2,2 Prozent und damit 0,2 Prozent über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank.