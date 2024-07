Von Bastian Brinkmann, Berlin

Der CO₂-Preis gilt als Wunderwaffe im Kampf gegen den Klimawandel. Müssten alle dafür zahlen, was sie an Emissionen in die Luft pusten, würden sich saubere Alternativen schneller durchsetzen. An dieser einfachen Formel hat Isabella Weber Zweifel. Die Ökonomin wurde in der Energiekrise bekannt, weil sie einen Gaspreisdeckel forderte. Nun hat sich Weber angeschaut, woher die nächsten Preisschocks kommen könnten. Sie hat auch den CO₂-Preis unter Verdacht.