Von Alexander Hagelüken

Die deutsche Wirtschaft kommt vorerst nicht aus der Krise. In den ersten drei Monaten des Jahres wuchs das Bruttoinlandsprodukt minimal um 0,2 Prozent, nachdem es vergangenes Jahr geschrumpft war. Zu der kleinen Erholung trug bei, dass die Industrie teilweise etwas mehr produzierte und ein milder Februar mehr Tätigkeit am Bau erlaubte. Im Gesamtjahr 2024 winkt der Bundesrepublik nach schwierigen Zeiten erneut kein nennenswertes Wachstum und damit zusätzliches Einkommen, womit sie schlechter dasteht als alle anderen großen Volkswirtschaften. Richtig Hoffnung gibt es erst 2025 - also pikanterweise dann, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht.