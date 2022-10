Geldausgeben - ein Mittel gegen die Konjunkturkrise. Natürlich bekommt man inzwischen weniger für seine Euros, was besonders ärmere Menschen belastet.

Viele Bundesbürger sind in Untergangsstimmung, obwohl nur eine leichte Rezession vorhergesagt wird. Verzichten sie unnötig auf Konsum, schaffen sie erst die Krise, vor der sie sich fürchten.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Nach der Corona-Krise hätte wohl jeder Bürger gerne ein paar Jahre Aufschwung gehabt. Doch nun schrumpft die Wirtschaft wieder, sagen die Prognosen. Das tut weh, ebenso wie die Inflation, die so hoch liegt wie seit 1951 nicht mehr. Es ist dennoch falsch, dass gerade so viele Bundesbürger in Untergangsstimmung verfallen. Denn wer sicher von der ökonomischen Apokalypse ausgeht, macht alles nur noch schlimmer - für Bürger und Firmen.