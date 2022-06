Kommentar von Stephan Radomsky

Der große Knall droht in ein paar Monaten, gegen Ende des Jahres. Es wird das Geräusch von Millionen Mietern sein, die sich geschockt auf den Hosenboden setzen, wenn heftige Nachzahlungen für die Heizkosten aus dem vergangenen Jahr fällig werden. In einem Teil der Briefkästen wird aber noch mehr unangenehme Post liegen: drastische Mieterhöhungen für die wachsende Zahl derjenigen, die sogenannte Indexmietverträge haben. Die sehen nämlich regelmäßige Preissteigerungen auf dem Niveau der allgemeinen Inflation vor - und die ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Im Mai beispielsweise lag die Inflationsrate bereits knapp unter der Acht-Prozent-Marke, Ende unabsehbar.