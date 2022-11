Ein Mitarbeiter hält ein Schild mit der Aufschrift "Mehr Geld" in den Händen. Das gibt es jetzt tatsächlich, denn der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt.

Von Alexander Hagelüken

Als der Verhandlungsführer der IG Metall am Donnerstag Nachmittag ins Forum am Schlosspark kam, versuchte er sich als Prophet: "Nicht nur Kreuzberger Nächte sind lang, sondern auch Tarifnächte", sagte Roman Zitzelsberger vor dem Versuch, die komplizierte bundesweite Tarifrunde in der Metallbranche in seinem Bezirk Baden-Württemberg zu beenden. Nach mehrstündigen Verhandlungen in der Barockstadt Ludwigsburg gab es tatsächlich ein Ergebnis.

In der größten deutschen Industrie verdienen die Beschäftigten in einer schwierigen Inflationszeit bald deutlich mehr. Arbeitgeber und Gewerkschaften verständigten sich auf eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024 für die vier Millionen Beschäftigten bei Autoherstellern, Maschinenbau und anderen Firmen. Hinzu kommt eine Pauschale von 3000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen ausgezahlt zum März 2023 und 2024. Die Bundesregierung hat zur Entlastung von der zurzeit hohen Inflation eine Zahlung von bis zu 3000 Euro der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten steuer- und sozialabgabenfrei gestellt. Inklusive der steuerfreien Einmalzahlung von 3000 Euro erhalte ein Facharbeiter so über die Laufzeit rund 7000 Euro mehr, sagt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Damit bleiben der Branche zusätzliche Streiks erspart, die die Produktion in einer krisenhaften Lage empfindlich gestört hätten. Die Arbeitnehmer wiederum bekommen nach monatelanger Wartezeit Gewissheit, dass sie mit deutlich mehr Einkommen besser durch die Zeit der harten Inflation kommen.

"Hart gerungen und verhandelt"

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelberger sagte nach den zwölfstündigen Verhandlungen: "Wir haben hart gerungen und verhandelt, am Ende liegt aber ein akzeptabler Kompromiss auf dem Tisch. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen nun endlich die dauerhafte prozentuale Entgelterhöhung, die ihnen zusteht." Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt sprach von einem aus seiner Sicht "schmerzhaften Kompromiss", der nur tragbar sei, weil mit der langen Laufzeit Planungssicherheit für die Betriebe bestehe. Außerdem seien Entlastungsmöglichkeiten für Firmen in Not enthalten.

Ein Tarifabschluss sei immer ein Kompromiss

Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf hatte schon zuvor erklärt, ein Tarifabschluss sei immer ein Kompromiss. Er fände eine Einigung schön: "Mit Tagesstreiks und Arbeitskampf ist keinem gedient." Alle wüssten, dass man in Deutschland in eine Rezession reinlaufe.

Zuvor gab es im Oktober einen Abschluss in der zweitgrößten Industriebranche Chemie. Dabei verständigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber ohne öffentlichen Schaukampf schnell. Die Unternehmen zahlen ihren Mitarbeitern einmalig 3000 Euro sowie 6,5 Prozent mehr Lohn. Der Tarifvertrag läuft 20 Monate. Laut Gewerkschaft bedeutet das im Schnitt 13 Prozent mehr Geld, gleicht also einen Großteil der Inflation aus.

In der Metallbranche rangen Arbeitgeber und Gewerkschaft in den vergangenen Monaten teils erbittert miteinander - und attackierten sich verbal. Sie warfen sich abwechselnd "Horrorszenarien", "Realitätsferne" oder "skandalöse Frechheiten" vor.

IG-Metall-Chef Hofmann richtete bereits im Juni den Blick darauf, dass die Inflation die Deutschen massiv treffe: "Wir brauchen eine kräftige Lohnerhöhung. Es kann nicht sein, dass die Arbeitnehmer die Inflation alleine ausbaden müssen", erklärte er im Interview mit der SZ. Wenig später beschloss der Vorstand, acht Prozent mehr Lohn zu verlangen - die höchste Forderung seit 15 Jahren.

Arbeitgeber pochten vor allem auf Flexibilität

Doch während die Teuerungsrate langsam auf zehn Prozent kletterte, gingen die Arbeitgeber lange nicht auf die Forderung ein. Sie verwiesen auf die unsichere Lage der Firmen und die massiv gestiegene Energiepreise seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Arbeitgeber pochten vor allem auf Flexibilität. Firmen, denen es schlecht gehe, sollten vom Tarifergebnis abweichen dürfen. Und es bedürfe einer Notfallklausel, wenn etwa Gas ausbleibe und die Produktion auszufallen drohe.

Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf setzte einen düsteren Ton: "Wir sehen erste Pleiten und erwarten weitere". Der Arbeitgeber-Präsident erhitzte wochenlang die Gemüter: Mit seiner Forderung nach längeren Arbeitszeiten. Und der Position, unter bestimmten Umständen brauche es sogar eine Nullrunde bei den Löhnen. Und der Aufforderung an die Beschäftigten, angesichts der teuren Energie halt dicke Pullover anzuziehen. Wenigstens das versuchte er später als "bisschen flapsig" einzufangen: "Wir müssen halt Energie sparen. Ich zieh' dann auch im Büro zwei Pullover an".

Vorlage der Bundesregierung

Zwischen den Sozialpartnern breitete sich schlechte Stimmung aus. Dabei hatte die Bundesregierung ihnen eine Vorlage geliefert, um zum Lohnabschluss zu verwandeln. Nicht zuletzt auf Wunsch der Gewerkschaften stellt die Regierung eine Sonderzahlung von 3000 Euro von Steuern und Sozialabgaben frei. Da kommt netto sehr viel Geld bei den Beschäftigten an. Und die Firmen müssen dabei keine Sozialbeiträge zahlen.

"Hochinteressant" nannte das bereits im September ein Wirtschaftsfunktionär lächelnd. Doch als die Arbeitgeber Ende Oktober endlich ein erstes Angebot vorlegten, bestand das nur aus diesen 3000 Euro. Und nicht aus einer dauerhaften prozentualen Lohnerhöhung, die die IG Metall zur Bedingung für einen Tarifabschluss gemacht hatte.

Die Gewerkschaft erhöhte den Druck mit Warnstreiks. Daran beteiligten sich laut IG Metall bis zum Donnerstag knapp 900 000 Menschen im gesamten Bundesgebiet. Trotzdem gab es lange kein neues Angebot der Arbeitgeber. Erst in den vergangenen Tagen gerieten die Dinge in Bewegung.

Durch den Lohndeal bleiben der größten Industriebranche des Landes nun weitere lange Streiks erspart, die an Intensität deutlich zugenommen hätten. Diese Ruhe hilft den Unternehmen, ihre hohen Auftragsbestände in Produktion zu verwandeln, was sich bei Streiks verzögert hätte. Und die Arbeitnehmer bekommen bald mehr Geld.