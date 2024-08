Die Preise in Deutschland steigen, aber nicht mehr so stark wie in den vergangenen drei Jahren. Die Inflation im August betrug 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in seiner Prognose am Donnerstag bekanntgab. Im Juli hatten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 2,3 Prozent zugelegt – nach 2,2 Prozent im Juni und 2,4 Prozent im Mai. Im August 2023 notierte die Teuerungsrate bei 6,1 Prozent.

In der Eurozone lag die Inflation im Juli bei 2,6 Prozent, die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht am Freitag den Wert für August. Das Ziel der EZB ist auf mittlere Sicht eine Rate von 2,0 Prozent. Die Währungshüter hatten Anfang Juni erstmals seit 2019 wieder die Zinsen gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte. Bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung Mitte September wird die EZB nach Meinung vieler Beobachter die Leitzinsen erneut absenken. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken frisches Geld bei der Notenbank besorgen können, liegt derzeit bei 4,25 Prozent. Der Einlagensatz beträgt 3,75 Prozent. Er gilt der Notenbank als wichtigstes Steuerungsinstrument, weil damit die Überschussreserven der Banken verzinst werden.

Weil die Inflation sinkt und die Gewerkschaften gut verhandelt haben, ist die Kaufkraft der deutschen Beschäftigten im Frühjahr das fünfte Quartal in Folge gestiegen. Die Reallöhne wuchsen von April bis Juni um durchschnittlich 3,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtete das Statistische Bundesamt ebenfalls am Donnerstag. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte es mit 3,8 Prozent sogar das stärkste Reallohnwachstum seit Beginn der Zeitreihe 2008 gegeben. Demnach verzeichneten die nominalen Löhne im Frühjahrsquartal ein Wachstum von 5,4 Prozent, während die Verbraucherpreise nur noch um 2,3 Prozent stiegen. Sie zehrten damit nur einen Teil des Verdienstzuwachses wieder auf. „Mit diesem fünften Anstieg in Folge setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung fort“, schreiben die Statistiker. Von Ende 2021 bis Anfang 2023 mussten die Beschäftigten dagegen noch Reallohnverluste hinnehmen – vor allem wegen der hohen Inflation. Obwohl die Kaufkraft inzwischen steigt, zieht der private Konsum bislang nicht wie erwartet an. Das ist ein Grund dafür, weshalb sich Europas größte Volkswirtschaft am Rande einer Rezession bewegt.