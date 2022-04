Von Claus Hulverscheidt, Berlin, und Henrike Roßbach, Washington

Manchmal verändert ein Blick aus der Ferne ja die Perspektive, und so war es vielleicht kein Zufall, dass führende Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgerechnet eine Dienstreise nach Washington nutzten, um weitreichende Veränderungen der Geldpolitik auf ihrem Heimatkontinent in Aussicht zu stellen. Angesichts der massiv gestiegenen Inflationsraten, so die Botschaft am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank, steht Europa vor einer Zinswende, die sehr viel rascher und entschlossener vonstattengehen könnte als bei der letzten EZB-Ratssitzung vor gerade einmal einer Woche angedeutet. Bereits im Juli könnte demnach der Leitzins erstmals seit Mitte 2011 wieder steigen, die Ära der Nullzinsen in Europa ginge damit nach sechs Jahren zu Ende.