Von Markus Zydra, Frankfurt

Die Preise in Deutschland steigen weiter, wenn auch etwas weniger stark als in den Vormonaten. Im Mai betrug die Inflation 6,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Zum Vergleich: Im April betrug der Wert 7,2 Prozent, im März waren es noch 7,4 Prozent. Vor allem Nahrungsmittel blieben ein starker Preistreiber, während der Preisdruck auf Energie abgenommen hat.