Wie reagiert die EZB auf den Rechtsruck in Frankreich?

EZB-Präsidentin Lagarde warnt auf dem Notenbank-Forum, der Kampf gegen Inflation sei noch nicht gewonnen. Und dann ist da noch Le Pen und die Frage, ob eine neue Regierung in Paris Panik an den Finanzmärkten auslösen könnte.

Von Markus Zydra, Sintra

Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation in der Euro-Zone noch nicht besiegt ist. „Was die künftige Inflation betrifft, sind wir weiterhin mit mehreren Ungewissheiten konfrontiert“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montagabend in ihrer Eröffnungsrede zum diesjährigen Notenbank-Forum der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Insbesondere stelle sich die Frage, wie sich Gewinne, Löhne und Produktivität entwickeln und ob die Wirtschaft von neuen Schocks getroffen würde. Es sei auch noch nicht garantiert, dass die Wirtschaft im Euro-Raum um eine Rezession herumkomme.