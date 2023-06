EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Panel am Mittwoch in Sintra.

Von Markus Zydra, Sintra

Es gibt nicht viele Gelegenheiten, die mächtigsten Notenbankchefs öffentlich auf einer Bühne diskutieren zu sehen. Das EZB-Forum in Sintra machte es möglich: Federal Reserve-Chef Jerome Powell, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, und der neue Chef der Bank von Japan, Kazuo Ueda, räsonierten zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung über die Bekämpfung der Inflation, die nahezu auf der ganzen Welt die Ersparnisse und Löhne vieler Menschen real schrumpfen lässt.

"Wir müssen noch mehr tun, wir werden beim nächsten Treffen im Juli den Leitzins wahrscheinlich erneut erhöhen", sagte Lagarde. Europas Notenbank hat den Leitzins binnen eines Jahres von null auf vier Prozent angehoben. So schnell wie noch nie. In der Eurozone lag die Inflation im Mai bei 6,1 Prozent - drei Mal so hoch wie der Zielwert der Notenbank, der zwei Prozent beträgt. Erst im Jahr 2025, so die EZB-Prognose, würde sich die Teuerungsrate wieder dort einpendeln. "Das anfängliche Gefühl, der Preisanstieg sei vorübergehend und wir als Zentralbank sollten daher nicht überreagieren, war falsch. Aber wir haben unsere Lektion gelernt, wie man an der Reaktion der EZB sieht", sagte Estlands Notenbankchef Madis Müller der Süddeutschen Zeitung.

Die EZB hat erst im Juli 2022 die Zinswende eingeleitet. Die USA haben früher angefangen, die Teuerungsrate dort liegt nun bei vier Prozent, doch die Währungshüter sind unzufrieden. "Es ist überraschend, wie hartnäckig die Inflation ist", sagte Powell. Die Federal Reserve beschloss zuletzt, den Leitzins nicht weiter zu erhöhen - doch Powell signalisierte, dass sich das jederzeit wieder ändern könnte.

"Wir mussten ein starkes Zeichen setzen."

Ein Problem: Die Arbeitslosenrate in der Eurozone und den USA ist sehr niedrig, dadurch ist die Nachfrage weiter hoch, was den Preisauftrieb stützt - das gilt auch für Großbritannien. Notenbankchef Bailey erhöhte den Leitzins zuletzt um 0,5 Prozentpunkte: "Wir mussten ein starkes Zeichen setzen", sagte der Brite. Auf der Insel liegt die Teuerungsrate bei 8,7 Prozent. Ganz anders in Japan: Dort gab es seit 25 Jahren keine Leitzinserhöhung mehr, weil die Inflation kaum messbar war. Inzwischen liegt die Teuerungsrate über drei Prozent. Wann kommt die Zinserhöhung? Notenbankchef Ueda sagte, man werde die Situation beobachten.

Es wird also noch eine Weile dauern, bis die Inflation bekämpft ist. Dazu gesellt sich die Sorge, dass das De-Risking von China die Lage noch verschlimmern könnte: "Die Firmen ändern ihre Zulieferketten, um weniger abhängig zu sein von den billigsten Sub-Lieferanten in China und Asien. Das ist der Trend, den wir sehen. Dadurch könnte es teurer werden", sagte Notenbankchef Müller.