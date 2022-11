Von Michael Kläsgen und Markus Zydra, Frankfurt/München

Man hat es kaum zu hoffen gewagt - die zuletzt rekordstarke Preisdynamik in Deutschland hat abgenommen. Mit zehn Prozent im November liegt die Inflationsrate immer noch auf hohem Niveau. Allerdings, so meldete das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer vorläufigen Schätzung, sinken die Preise damit gegenüber Oktober 2022 voraussichtlich um 0,5 Prozent.