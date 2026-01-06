Zum Hauptinhalt springen

PreiseInflation zurück auf Normalniveau

Lesezeit: 2 Min.

Beim Einkaufen spüren die meisten die Inflation: Die Kosten für Nahrungsmittel sind seit 2020 im Schnitt um insgesamt 30 Prozent gestiegen.
Beim Einkaufen spüren die meisten die Inflation: Die Kosten für Nahrungsmittel sind seit 2020 im Schnitt um insgesamt 30 Prozent gestiegen. (Foto: IMAGO/Funke Foto Services)

Die deutsche Inflation lag 2025 bei 2,2 Prozent. Doch viele Menschen leiden unter dem starken Preisanstieg bei Lebensmitteln. Der Kampf gegen Inflation ist unterdessen schwieriger geworden.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung ⁠in Deutschland um 2,2 Prozent an, so das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Dienstag. Das ist derselbe Wert wie für 2024. Für den Monat Dezember 2025 bezifferten die Statistiker die Teuerung auf 1,8 Prozent. Damit haben sich die Inflationsraten in den vergangenen zwei Jahren wieder normalisiert.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite