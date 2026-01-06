Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung in Deutschland um 2,2 Prozent an, so das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Dienstag. Das ist derselbe Wert wie für 2024. Für den Monat Dezember 2025 bezifferten die Statistiker die Teuerung auf 1,8 Prozent. Damit haben sich die Inflationsraten in den vergangenen zwei Jahren wieder normalisiert.
PreiseInflation zurück auf Normalniveau
Lesezeit: 2 Min.
Die deutsche Inflation lag 2025 bei 2,2 Prozent. Doch viele Menschen leiden unter dem starken Preisanstieg bei Lebensmitteln. Der Kampf gegen Inflation ist unterdessen schwieriger geworden.
Von Markus Zydra, Frankfurt
