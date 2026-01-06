Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung ⁠in Deutschland um 2,2 Prozent an, so das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Dienstag. Das ist derselbe Wert wie für 2024. Für den Monat Dezember 2025 bezifferten die Statistiker die Teuerung auf 1,8 Prozent. Damit haben sich die Inflationsraten in den vergangenen zwei Jahren wieder normalisiert.