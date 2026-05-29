Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflation von 2,9 Prozent erwartet.
Daten aus den Bundesländern zufolge sanken die Preise für Benzin und Diesel durch den im Mai von der Bundesregierung eingeführten Tankrabatt deutlich im Vergleich zum Vormonat. Dem Bundeskartellamt zufolge sanken aber auch die Rohölpreise in der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten.