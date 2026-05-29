Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Mai ⁠nur noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, ‌wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflation von 2,9 Prozent erwartet.