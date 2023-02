Eine Frau hält ein Portemonnaie in der Hand, in dem Geldscheine stecken: Die Inflation steigt, Geld wird weniger wert.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Es war das erste Mal in der Geschichte des Statistischen Bundesamtes: In der vergangenen Woche musste die Behörde aus Wiesbaden die Veröffentlichung der aktuellen Inflationsdaten verschieben. Die Ursache: Das System sei im Zusammenhang mit der Revision der Berechnung des Verbraucherpreisindexes zusammengebrochen, die alle fünf Jahre vorgenommen wird.

An diesem Donnerstagmorgen war es dann so weit, die neuen Zahlen sind da: Die Inflationsrate in Deutschland betrug im Januar gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember lag der Wert bei 8,6 Prozent. Wegen der Berechnungsrevision veröffentlichte die Statistikbehörde noch keine Ergebnisse für einzelne Gütergruppen oder Bundesländer.

Auch in der Euro-Zone liegt die Inflation immer noch weit über dem Ziel der Währungshüter. Eurostat bezifferte den Januarwert in der vergangenen Woche auf 8,5 Prozent. Wegen des besagten Malheurs war die europäische Statistikbehörde dabei für die deutschen Verbraucherpreisdaten auf eigene Schätzungen angewiesen. Nun muss Eurostat den Wert für die Währungsunion entsprechend aktualisieren.

Die Inflationsraten für die Euro-Zone gehen leicht zurück. Im Dezember hatte der Wert noch bei 9,2 Prozent gelegen und im November bei 10,1 Prozent. Dafür sind die inzwischen rückläufigen Energiepreise verantwortlich.

Die EZB kämpft gegen die Inflation an - und erhöht die Zinsen

Trotzdem: Für die Verbraucher ändert sich erst einmal wenig. Das Preisniveau fällt nicht auf den Stand von vor anderthalb Jahren zurück - im Gegenteil: Der Preisauftrieb geht unvermindert weiter, wenn auch, wie es aussieht, künftig weniger stark. Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Allerdings prognostiziert die Notenbank selbst, dass die Inflationsrate in diesem Jahr 6,3 Prozent betragen werde. Für 2024 werden 3,4 Prozent erwartet.

Die EZB möchte durch weitere Leitzinserhöhungen die Teuerungsrate drücken. Zuletzt erhöhte die Notenbank den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf nun drei Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2008. Eine weitere Anhebung ist für Mitte März vorgesehen - auf dann 3,5 Prozent.

Besondere Sorge bereitet den Währungshütern die sogenannte Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Energie-, Lebensmittel-, Alkohol- und Tabakpreise herausgerechnet werden. Sie beträgt in der Euro-Zone 5,2 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Gründung der Währungsunion. Die hohe Kerninflation ist ein Indiz dafür, dass sich die Teuerung vom Energiesektor in alle Wirtschaftsbereiche fortfrisst.