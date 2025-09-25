Lebensmittel Niedrige Inflation, hohe Preise 25. September 2025, 16:00 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Kaffee, Olivenöl, Kakao und Schokolade sind besonders teuer geworden. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Die Teuerung liegt bei nur zwei Prozent. Doch Nahrungsmittel kosten heute 37 Prozent mehr als vor ein paar Jahren. Über einen vermeintlichen Widerspruch, der nicht nur der EZB zu schaffen macht.

Von Markus Zydra, Frankfurt

