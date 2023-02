Kommentar von Thomas Fromm

Wie so oft in der Wirtschaft lässt sich auch hier das große Problem im Kleinen erklären. Am Beispiel des Bosch-Kühlschranks KGN39 etwa, der im Handel als "freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten" angeboten wird. 203 Zentimeter hoch, 60 Zentimeter breit, bestehend aus 700 Einzelteilen, die von überall her angeliefert werden. Der KGN39 stammt zwar von dem Hersteller BSH Hausgeräte GmbH mit Sitz in München-Neuperlach. In Wahrheit aber ist er ein internationaler Kühlschrank, eine Art globalisierte Kühl-Gefrier-Kombination.