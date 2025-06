In Frankfurt startet eine Produktion für synthetischen Kraftstoff. Luft- und Schifffahrt sind künftig darauf angewiesen. Doch was ist eigentlich mit E-Fuels für Autos?

Von Jens Flottau und Christina Kunkel

Wer hier die letzte Rettung für den Verbrennungsmotor im Auto sucht, könnte falschliegen. Im Industriegebiet Frankfurt-Höchst werden am Dienstagmorgen Boardingpässe ausgeteilt, eine Anzeigetafel ist denen in Flughafeneingangshallen nachempfunden. „Destination: Defossilization“, steht dort. Das Ziel ist also, hier wegzukommen vom Öl. Und die bevorzugte Branche für dieses Vorhaben ist offenbar eher die Luftfahrt als die Autoindustrie.