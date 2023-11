Von Michael Bauchmüller

Was stand nicht alles an Geschützen bereit. Die Chefs von Industrie und Gewerkschaftsbund machten gemeinsam Druck auf den Kanzler. Die Ministerpräsidenten reisten extra nach Brüssel, um dort den Boden zu bereiten. Die SPD-Fraktion fasste einen Beschluss "für wettbewerbsfähige Strompreise". Allein in der Regierung herrschte Stillstand. Die deutsche Industrie stöhnte unter hohen Stromkosten, aber von einer Entlastung fehlte jede Spur - bis diesen Donnerstag.