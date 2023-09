Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Fahndung läuft schon seit Monaten, bisher jedoch ergebnislos. Gesucht wird ein Konzept, mit dem sich verhindern lässt, dass Bürger und Unternehmen wegen der hohen Strompreise alle Investitionen in den klimagerechten Umbau des Landes vorläufig abblasen. An Spuren mangelt es nicht, am Mittwoch legte die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung sogar noch eine weitere aus. Sie hat Tom Krebs, Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim, gebeten, ein Modell auszutüfteln. Seine Lösung: Preisbremsen für alle.