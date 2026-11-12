Der Boss von Nvidia ist eine „Honigfalle“ gelaufen, seine Geliebte soll eine chinesische Agentin gewesen sein. Für den Konzern ist das erschütternd, neu ist es aber nicht. Eine kleine Geschichte der Industriespionage.

Es war „die letzte Blüte Roms“, wie der Historiker Peter Heather sein Buch über Justinian I. und seine Zeit nannte. Der oströmische Kaiser, er regierte von 527 bis 565, ließ weite Teile des in der Völkerwanderung verlorenen Westreichs zurückerobern, einen der wichtigsten Kodices der Rechtsgeschichte erstellen und berühmte Bauten errichten wie die Hagia Sophia in seiner Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul. Und er überspannte die Kräfte Ostroms, später Byzanz genannt, mit bösen Folgen, aber das ist eine andere Geschichte. Weniger bekannt ist Justinian als Mastermind der Wirtschaftsspionage, mehr noch: eines der erfolgreichsten Coups aller Zeiten.