Stuttgart (dpa/lsw) - Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie im Frühjahr werden nach Ansicht der Arbeitgeber wichtige Weichen für die Zukunft der Branche in Baden-Württemberg stellen. "Wir müssen eine gemeinsame Sichtweise finden, wie wir die Industrie in den kommenden fünf bis zehn Jahren aufstellen", sagte der Vorsitzende des Verbandes Südwestmetall, Stefan Wolf, am Mittwoch in Stuttgart. Angesichts des tiefgreifenden Wandels in der Branche bräuchten die Unternehmen vor allem Planungssicherheit.

Mit einem neuen Abschluss müssten endlich wieder Ruhe und Frieden einkehren, betonte er. Für Lohnerhöhungen sehe er angesichts der schwachen Konjunktur kaum Spielraum. "Auch die Beschäftigten müssen in der Transformation einen Beitrag leisten", machte Wolf klar.

Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und IG Metall beginnen voraussichtlich Mitte März. Mit rund einer Million Beschäftigten ist die Metall- und Elektroindustrie die Schlüsselbranche im Südwesten. Den vor zwei Jahren ausgehandelten Abschluss bewertete Wolf am Mittwoch rückblickend als zu hoch - noch einmal würde man ihm nicht zustimmen.

Neben einer Lohnerhöhung um gut vier Prozent hatte man sich damals auf ein sogenanntes tarifliches Zusatzgeld geeinigt, das bestimmte Beschäftigtengruppen in zusätzliche freie Tage umwandeln können. Vor allem diese Regelung habe viel Unruhe in die Betriebe und dem Verband teils harsche Kritik von den eigenen Mitgliedern gebracht, sagte Wolf. "Die Stimmung ist extrem im Keller." Der IG Metall warf er vor, sich immer weiter von einem partnerschaftlichen Ansatz zu entfernen und stattdessen auf Konflikt zu setzen.

"Ein Abschluss muss ganz deutlich zur Befriedung beitragen", sagte Wolf. Wichtig sei auch, den Unternehmen mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten zur Differenzierung zu geben. Man brauche Regelungen, wie und wann Betriebe in bestimmten Situationen eigene Wege gehen könnten - und zwar ohne dass darüber stets einzeln verhandelt werden müsse. "Wenn wir da immer die IG Metall mit am Tisch sitzen haben, kommen wir zu nichts", sagte Wolf.

Über Einmalzahlungen, wenn die Konjunktur sich bessere, könne man durchaus reden, betonte der Südwestmetall-Chef. Schluss sein müsse aber mit den steten Steigerungen der Personalkosten über prozentuale Entgelterhöhungen. Auch den von der IG Metall geforderten Qualifizierungsprogrammen, um die Beschäftigten durch den Wandel mitzunehmen, stehe man offen gegenüber. "Aber die Qualifizierung muss immer geknüpft sein an die betrieblichen Erfordernisse", sagte Wolf.

IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger hatte erst vor wenigen Tagen gesagt, dass man die konjunkturelle Eintrübung ernst nehmen müsse. Bei den Tarifverhandlungen würden "die Bäume nicht in den Himmel wachsen". Ohnehin liege der Fokus der Gewerkschaft nicht allein auf Lohnerhöhungen, sondern stark auch auf Beschäftigungssicherung, Weiterbildung und Qualifizierung. Die IG Metall will in den kommenden Wochen beraten und entscheiden, mit welchen Forderungen sie in die Verhandlungen geht.

Wolf sagte, die zuletzt deutlich moderateren Worte vonseiten der Gewerkschaft machten Hoffnung. Was die richtigen Wege durch die Transformation angehe, liege man auch nicht so weit auseinander - allerdings sehr wohl in der Frage, wer am Ende die Rechnung bezahlt.