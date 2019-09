Salzwedel (dpa/sa) - Um mehr Platz für die Fertigung ihrer Fertigbäder zu gewinnen, kauft die Deba Badsysteme GmbH in Salzwedel die Betriebsgebäude der ehemaligen Kerzenfabrik. Der Umzug vom derzeitigen Standort ist für Mitte 2020 geplant, eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl ist derzeit nicht vorgesehen, wie Dietrich von Gruben, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, am Dienstag sagte. Zur Investitionssumme wollte er keine Angaben gemacht. Auf den dann zur Verfügung stehenden 100 000 Quadratmetern Fläche könne bei Bedarf zu den bestehenden beiden Produktionslinien eine dritte hinzukommen. Die bisher genutzten Gebäude sollen vermietet oder verkauft werden.

Deba produziert nach eigenen Angaben Fertigbäder für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeheime und den Wohnungsbau. "Diese modulare Bauweise wird immer häufiger nachgefragt, wodurch das Unternehmen in den letzten Jahren sukzessive weiter wachsen konnte", erklärte von Gruben. Mit etwa 180 Mitarbeitern in Salzwedel und weiteren 50 Beschäftigten in ihrem polnischen Werk in Koszalin werden um die 2500 Fertigbäder pro Jahr hergestellt.